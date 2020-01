Il Papa nomina una donna nella Segreteria di Stato. Ma quante lavorano in Vaticano? (Di venerdì 17 gennaio 2020) È la prima donna a ricoprire un ruolo dirigenziale nella Segreteria di Stato. Francesca Di Giovanni, 67 anni, è stata nominata da Papa Francesco sottosegretario della Sezione per i Rapporti con gli Stati. Si occuperà del settore multilaterale. È delle posizioni più alte riservate in Vaticano a chi non ha la consacrazione sacerdotale, ma non è l’unica riservata a una donna. Secondo un articolo pubblicato dall’Osservatore Romano e firmato da due delle fondatrici dell’Associazione Donne in Vaticano sono circa 950 le lavoratrici all’interno dello Stato e, a parità di livello, «il loro stipendio è uguale a quello dei colleghi uomini». Il soffitto di cristallo esiste come fuori dalle mura vaticane. Poche ricoprono ruoli di responsabilità e arrivano a livelli dirigenziali. A incrinarlo può essere questa nomina. Francesca Di Giovanni, palermitana laureata in Giurisprudenza, da quasi 27 è in ... Leggi la notizia su vanityfair

