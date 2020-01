Il nuovo 730 2020: tra le novità, estensione agli eredi e nuovo limite di reddito per figli a carico (Di venerdì 17 gennaio 2020) Approvato dall’Agenzia delle Entrate il nuovo 730, che prevede lo sport bonus e la detrazione del 50% per le spese di realizzazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche Leggi la notizia su corriere

GimCapital : @Agenzia_Entrate ha approvato nuovo modello 730. Tante news, come utilizzo dichiarazione per gestire eredità, nuovo… - fordeborah5 : RT @24NormeTributi: Arriva il nuovo 730: novità per eredi, figli a carico e lezioni private - SmorfiaDigitale : Nuovo 730, le novit : estensione agli eredi e nuovo limite di reddito per i figl... -