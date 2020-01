“Il Monviso rischia di franare per colpa del clima”: l’allarme dei geologi (Di venerdì 17 gennaio 2020) L'allerta per possibili frane sul Monviso lanciata dall'Agenzia regionale per l'ambiente del Piemonte dopo il sopralluogo effettuato nei giorni scorsi a seguito dell'imponente crollo avvenuto il 26 dicembre sulla parete est durante il quale si sono già staccati circa 200mila metri cubi di roccia. Alla base dei crolli ci potrebbe essere la degradazione del permafrost. Leggi la notizia su fanpage

