Il ministro della Cultura in Brasile cita Goebbels nel suo discorso (Di venerdì 17 gennaio 2020) Un video surreale. Il ministro Brasile della Cultura, Roberto Alvim, ha girato un video in cui ha citato alcune frasi di Goebbels. Glielo hanno fatto notare e lui ha negato qualsiasi cosa. Ma l’ambientazione e le sue parole sono davvero surreali. LEGGI ANCHE > Leonardo di Caprio ha risposto alle accuse di Bolsonaro ministro Brasile cita Goebbels in un video #PrêmioNacionaldasArtes Marco histórico nas artes e na Cultura Brasileira! Com investimento de mais de R$ 20 milhões, o Prêmio Nacional das Artes vai apoiar projetos de sete categorias em todas as regiões do Brasil. Dê o play e confira! pic.twitter.com/dbbW4xuKpM — Secretaria Especial da Cultura (@CulturaGovBr) January 16, 2020 Il ministro della Cultura ha promosso il premio nazionale dell’Arte, una manifestazione a cui tutti gli artisti del Paese sono chiamati a partecipare. L’investimento è stato di circa 20 ... Leggi la notizia su giornalettismo

ignaziocorrao : A #Omnibus #forzaitalia critica il #M5S su #Libia. Peccato però che a decidere di affiancare la Francia nella guerr… - marcotravaglio : CHIAMATE LA NEURO Immaginate se un giorno il ministro della Salute si affacciasse ai teleschermi e annunciasse: “L’… - Palazzo_Chigi : Nella giornata di giovedì 16 gennaio, il Presidente @GiuseppeConteIT sarà in visita ad Algeri, dove incontrerà il P… -