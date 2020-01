Il Klimt ritrovato a Piacenza è autentico. Ma come era sparito? (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il quadro di Klimt ritrovato il mese scorso a Piacenza è autentico. Rimane invece senza soluzione il mistero della sparizione del dipinto, avvenuta nel febbraio 1997, e della sua permanenza per oltre 22 anni nell'alveo del muro perimetrale della galleria Ricci Oddi. Un enigma su cui neanche gli ulteriori accertamenti a cui verrà sottoposto il quadro sembrano poter far luce. L'autenticità del 'Ritratto di Signora' di Gustav Klimt, dipinto che risale al 1916-17, è stata certificata dal lavoro dei tre esperti nominati dal tribunale, nell'indagine coordinata dal sostituto procuratore Ornella Chicca, dopo il suo ritrovamento casuale, il 10 dicembre scorso, da parte di un operaio. I periti si sono messi al lavoro sul quadro custodito nel frattempo nella sede della Banca d'Italia di Piacenza (dove oggi si è svolta la conferenza stampa), la sede ritenuta piu' adatta anche ... Leggi la notizia su agi

