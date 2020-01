Il Green Deal europeo e l’Italia (Di venerdì 17 gennaio 2020) La Commissione Ue ha presentato il Piano di investimenti per il Green Deal europeo per finanziare la transizione alla prima economia “climate-neutral” del mondo entro il 2050 e rendere più ambiziosi gli obiettivi al 2030, affrontando questa sfida come opportunità per un nuovo modello di sviluppo.Il Piano punta a mobilitare almeno 1.000 miliardi di investimenti entro il prossimo decennio: la maggior parte sarà basata sul riorientamento di fondi già iscritti a bilancio, quelli strutturali e quelli per l’agricoltura, ma saranno attivati anche nuovi meccanismi, coinvolgendo la Banca Europea degli Investimenti e il settore privato.Da segnalare, in particolare, il “Just Transition Mechanism” che dovrebbe mobilitare almeno 100 miliardi nel periodo 2021-2027, per supportare questa transizione nelle zone e nelle attività ... Leggi la notizia su huffingtonpost

