‘Il grande libro delle erbe medicinali per le donne’ : appuntamento a Euroma2 (Di venerdì 17 gennaio 2020) Roma – Questo pomeriggio alle 18 Euroma2 apre il nuovo anno al femminile, con un appuntamento del Caffe’ Letterario tutto dedicato al benessere delle donne con la presentazione del libro ‘Il grande libro delle erbe medicinali per le donne’ scritto dalla giornalista Roberta Maresci che presentera’ l’opera al pubblico con Cinzia Giorgio, Direttrice di Pink Magazine Italia. Cosi’ in una nota stampa. Tema dell’incontro saranno le proprieta’ e i molteplici benefici di alcune importanti ‘alleate’ delle donne: le piante medicinali. L’attenzione si concentrera’ sui rimedi ‘a misura di donna’, in particolare per quel che riguarda alcune fasi delicate, come la gravidanza, l’allattamento e la menopausa. Con questa guida pratica e approfondita, l’autrice Roberta Maresci, nel libro scritto a quattro ... Leggi la notizia su romadailynews

