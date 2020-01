Il Giornale: la spietata legge del tifo, chi paga il biglietto intasca il diritto di fischiare e ne abusa (Di venerdì 17 gennaio 2020) “Il popolo è sovrano. Come il pubblico, che paga il biglietto e s’intasca un diritto non scritto di cui abusa. Quello di fischiare, contro gli avversari e contro i propri beniamini; quello purtroppo di insultare chi fino all’altro ieri aveva glorificato per un gol da copertina”. Esordisce così Giorgio Coluccia su Il Giornale, nel parlare di un trend antichissimo negli stadi, quello che spinge i tifosi a fischiare e offendere quelli che un tempo hanno ritenuto loro beniamini e poi sono passati ad altre sponde calcistiche o che si sono macchiati di episodi incancellabili dalla loro mente. E’ il caso di Gasperini. Mai perdonato dai tifosi viola per aver accusato Chiesa di essere un simulatore. O di Ancelotti, che dalla tifoseria della Fiorentina è sempre stato beccato, scrive Coluccia, tanto da dire, ad agosto, quando era ancora allenatore del Napoli: «Dopo 90’ di ... Leggi la notizia su ilnapolista

