Il genio creativo del giovanissimo Alfa conquista il web (Di venerdì 17 gennaio 2020) Milano, 17 gen. (askanews) – Si definisce una star del web per caso, ma i numeri di Andrea De Filippi, in arte Alfa, sono impressionanti: ha totalizzato più di 37 milioni di views su YouTube e più di 84 milioni di streams su Spotify. Lui racconta così il suo successo. “Ho fatto un percorso diverso, nasco dal web, e non ho preso la strada della radio, del talent e della televisione in generale. Ho iniziato un po’ per caso caricando sul canale youtube queste canzoni, era un po’ come un diario dove caricavo quello che mi andava, lo hanno scoperto e l’hanno approfondito”. Il giovane cantante genovese, classe 2000, è autore delle sue melodie che nascono di getto. “Io non perdo troppo tempo, se ci metto più di un’ora a scrivere la lascio perdere perchè è troppo cervellotica, deve essere un flusso di coscienza, un moto dell’anima. Scrivo ... Leggi la notizia su notizie

