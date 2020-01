Il fumo degli incendi australiani ha fatto il giro del mondo (Di venerdì 17 gennaio 2020) I drammatici incendi che hanno colpito l'Australia e stanno tenendo il mondo con il fiato sospeso hanno generato una quantità tale di fumo da consentirgli di circumnavigare il pianeta, raggiungendo la stratosfera - a 16 chilometri di altezza - e aggravando ulteriormente la situazione climatica globale. Leggi la notizia su fanpage

