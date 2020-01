Il finale di Narcos 2 su Rai4 il 18 gennaio, arriva anche la terza stagione (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sabato 18 gennaio, in prima serata, va in onda il finale di Narcos 2 su Rai4: con gli ultimi due episodi, si conclude la seconda stagione della serie sul narcotraffico colombiano di Netflix dedicata alla vita di Pablo Escobar, il boss di Medellin. Ma l'appuntamento con Narcos in chiaro sul canale 21 del digitale terrestre non termina qui. Dopo il finale della seconda, a partire da sabato 25 gennaio, andrà in onda anche la terza stagione della serie, dedicata ai boss del cartello di Cali: chiuso il capitolo Escobar con Narcos 2, infatti, la stagione successiva approfondisce la lotta all'organizzazione rivale, i cui membri sono già apparsi in diversi episodi di Narcos. Il 18 gennaio, dalle 21.10, Rai4 trasmette il nono e decimo episodio di Narcos 2, l'epilogo della caccia serrata a Pablo Escobar, ormai alle strette nel tentativo di sfuggire alla cattura da parte della DEA e delle ... Leggi la notizia su optimaitalia

