Il dipartimento di Stato Usa conferma il 'livello 2' per il rischio terrorismo in Italia (Di venerdì 17 gennaio 2020) “I gruppi terroristici continuano a pianificare possibili attacchi in Italia”. È la nota con cui il dipartimento di Stato americano invita i connazionali che vogliano recarsi in Italia a “esercitare una maggiore cautela in Italia a causa del terrorismo”.Un aggiornamento dell’avviso, datato 15 gennaio, conferma per l’Italia il “livello 2” di allerta. “I terroristi - si legge ancora - - possono attaccare con poco o nessun preavviso, colpendo località turistiche, centri di trasporto, mercati o centri commerciali, strutture del governo locale, hotel, club, ristoranti, luoghi di culto, parchi, importanti eventi sportivi e culturali, istituzioni educative, aeroporti e altre aree pubbliche”. Leggi la notizia su huffingtonpost

