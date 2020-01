Il costituzionalista: sul referendum "il trucco leghista non ha funzionato” (Di venerdì 17 gennaio 2020) “Era un caso molto spinoso, risolto in continuità con le decisioni precedenti”. Lo sostiene in un'intervista a la Repubblica il costituzionalista Massimo Luciani, il quale afferma anche che ciò che non ha funzionato nella richiesta sull'ammissibilità del referendum della Lega è che “non rispettato la regola che impone ai promotori di ottenere, col “ritaglio”, l'espansione di un principio normativo già presente nella legge da abrogare”. Ovvero, in questo caso la richiesta di abrogazione “riguardava anche la legge di delega per ripartire il territorio nazionale in collegi”, una legge, spiega Luciani, “che è stata ritagliata facendole dire qualcosa che non contemplava, visto che era stata pensata per il diverso scopo di adeguare il sistema elettorale alla riduzione del numero dei parlamentari”. Quanto alle critiche piovute sulla decisione della Corte, il costituzionalista sostiene che “è ... Leggi la notizia su agi

medicojunghiano : RT @francpassarelli: #omnibusla7 de malzoni s'inventa referendum sul maggioritario. Non è un costituzionalista ma a a scrivere fantasy è i… - francpassarelli : #omnibusla7 de malzoni s'inventa referendum sul maggioritario. Non è un costituzionalista ma a a scrivere fantasy è impareggiabile. - Efisio31251859 : RT @fdragoni: Pochi giorni fa @ClementiF (costituzionalista e parlamentare #PD) spiegava che qualora si tenesse il #referendumcostituzional… -