Il controller PS5 sarà retrocompatibile? Arrivano nuovi indizi da PlayStation France (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il controller PS5 potenzialmente si chiamerà DualShock 5, stando al sito Web di PlayStation France che sembra anche confermare che il dispositivo di nuova generazione sarà retrocompatibile per funzionare con PS4.L'elenco apparso online è stato successivamente aggiornato da PlayStation, ma gli utenti su Resetera hanno riportato una schermata della tabella di confronto PS4 e PS4 Pro, che ha rivelato che entrambi i modelli di console sono compatibili con DS4 e DS5 (aka DualShock 4 e DualShock 5).Questa sarà una buona notizia per coloro che non hanno intenzione di acquistare la prossima console di Sony al day one e che, magari, vorrebbero solo aggiornare la loro PS4 con un nuovo set di controller di nuova generazione, che Jim Ryan, CEO di PlayStation, ha promesso rappresenterà "un'esperienza completamente diversa" rispetto a quanto visto fino ad ora.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : Nuovi indizi suggeriscono la retrocompatibilità del controller #PS5. - GamingTalker : #PS5: PlayStation Francia avrebbe confermato la compatibilità del controller DualShock 5 con PS4… - GamingToday4 : Il controller PS5 DualShock 5 poteva accettare comandi vocali secondo un brevetto -