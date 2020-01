Il Coinquilino, c’è una web serie romana che non ha dietro né Netflix né Hbo. Ma è una vera chicca (Di venerdì 17 gennaio 2020) Con la serialità televisiva ai suoi picchi storici, le produzioni di punta dei network più importanti si danno battaglia a colpi di perfezione formale: i migliori sceneggiatori, i migliori registi, i migliori attori e le storie più originali contribuiscono a formare un mosaico di narrazioni visive che sintetizza al meglio paure, aspettative e tensioni recondite del nostro tempo e delle capitali dello spirito occidentale: dalla Londra di Fleabag alla New York di Russian Doll, dalla Los Angeles di Nicolas Refn ed Ed Brubaker alla Roma di Paolo Sorrentino e dei suoi Papi. In un periodo di tanta prolificità del medium non è escluso che si sviluppino anche capitali minori, sottocapitali dello spirito, frutto di ispirazioni altrettanto genuine ma rappresentate con mezzi più umili, almeno a livello di macchina produttiva. Le scovi su YouTube o su Vimeo: non hanno dietro né Netflix né Hbo, e ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

