Il ciclone Tino acquista potenza: “venti distruttivi” alle Fiji, 3 dispersi [FOTO] (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il ciclone Tino, accompagnato da “venti distruttivi“, ha colpito con violenza l’arcipelago delle Fiji: molti turisti hanno abbandonato le località balneari per raggiungere la capitale Suva prima della sospensione dei voli e dei traghetti. Due persone, un padre e una figlia, sono dispersi dopo aver tentato di attraversare un fiume in piena durante le piogge torrenziali giunte nell’area poco prima dell’arrivo della perturbazione. Secondo il servizio meteo nazionale, Tino si sta rafforzando mentre si dirige verso la seconda isola più grande dell’arcipelago, Vanua Levu. Si registrano raffiche di vento a 130 km/h: accompagnate da forti piogge, potrebbero causare inondazioni lungo la costa e nelle zone più basse. Il ciclone dovrebbe colpire in seguito anche Tongatapu, l’isola principale delle Tonga.L'articolo Il ciclone Tino acquista potenza: ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

