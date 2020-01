Il cantante mascherato, Patty Pravo si lascia sfuggire: “Mostro è…” (Di sabato 18 gennaio 2020) Patty Pravo si lascia scappare a Il cantante mascherato: “Mostro è il mio personaggio preferito” E’ stata la maschera del Leone a chiudere la seconda puntata de Il cantante mascherato ma, dopo l’esibizione precedente, ossia quella del Mostro, Patty Pravo non ha nascosto che fosse proprio quella la sua maschera preferita, anche se la maggior parte della giuria e dei telespettatori a casa si sono lasciati incantare, fin dalla prima puntata, dal Leone. Patty Pravo ha infatti rivelato: La mia maschera preferita è il Mostro perchè, più che un Mostro, sembra un ‘microbino’. Il cantante mascherato, Patty Pravo afferma: “Un concorrente viene da un talent…” Patty Pravo a Il cantante mascherato ha peraltro ricevuto una rosa in diretta dal Coniglio, assieme alla collega giurata Ylenia Pastorelli, che giudicando tale maschera ha ammesso di ... Leggi la notizia su lanostratv

stanzaselvaggia : Stasera c’è un clima d’attesa per Il cantante mascherato che neppure per le regionali in Emilia Romagna. #IlCantanteMascherato - inSaponato : Vabbè mandiamo a casa il mastino napoletano che anche basta #il cantante mascherato - vallegiorgio41 : RT @vallegiorgio41: Il cantante mascherato è un format COREANO! Siamo proprio dei puzzoni gialli...! -