Il Cantante Mascherato, parla l’autore De Andreis: “Penale di 100 mila euro per chi svela il segreto. Aldo Grasso ha scritto recensione positiva? Mi preoccupa” (Di venerdì 17 gennaio 2020) È scoppiata la mania del “Cantante Mascherato”. Tutti si chiedono chi si nasconde dentro le maschere del nuovo programma del venerdì sera di RaiUno, condotto da Milly Carlucci, ma in pochissimi ne sono davvero al corrente. “Chi partecipa al programma, dai concorrenti ai redattori, firma una penale salatissima, da 100mila euro, per non svelare i segreti. Confido nella professionalità di tutti, quella è una forma di garanzia, ma lei sa quanto sia difficile mantenere un segreto in Italia. Sono persino usciti i nomi di Sanremo in anticipo, figuriamoci…”, racconta l’autore e braccio destro di Milly Carlucci, Giancarlo De Andreis. “Il Cantante Mascherato”, riadattamento del format coreano The Masked Singer, punta tutto sul mistero. “Siamo diventati tutti degli agenti segreti con questo programma, noi compresi. Pensi che ci siamo dovuti nascondere persino per fare i ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

