Il Cantante Mascherato: ospiti e anticipazioni di stasera 17 gennaio 2020 (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il Cantante Mascherato: ospiti e anticipazioni di stasera 17 gennaio 2020 Allegria, buonumore e tanto divertimento, queste le caratteristiche principali de Il Cantante Mascherato. Lo spassoso programma d’intrattenimento, in onda stasera 16 gennaio 2020 dalle 21.30 su Rai 1, approda al suo secondo appuntamento con un bagaglio di ascolti davvero straordinario. Torna quindi anche questo venerdì il talent game show, adattamento italiano del format di successo sudcoreano The Masked Singer, in cui personaggi noti del mondo dello spettacolo si esibiscono senza rivelare la propria identità. Ma vediamo cos’ha in serbo per noi Il Cantante Mascherato! Il Cantante Mascherato: ospiti e anticipazioni di stasera 17 gennaio 2020 È tutto pronto per Il Cantante Mascherato che la settimana scorsa ha conquistato i telespettatori. Al timone della trasmissione ci sarà la ... Leggi la notizia su termometropolitico

davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… - stanzaselvaggia : Stasera c’è un clima d’attesa per Il cantante mascherato che neppure per le regionali in Emilia Romagna. #IlCantanteMascherato - TV_Italiana : Avete capito chi è #IlCantanteMascherato dietro il #MOSTRO? ?? Ecco tutti gli indizi ufficiali (e ufficiosi) che ab… -