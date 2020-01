Il Cantante Mascherato: nella seconda puntata eliminato il Barboncino. Era Arisa (Di sabato 18 gennaio 2020) Arisa è il Barboncino Dopo aver sMascherato Orietta Berti nella prima puntata, un’altra identità de Il Cantante Mascherato è stata svelata. Si tratta di Arisa, che si nascondeva dietro i panni del Barboncino. La Cantante è la seconda eliminata del talent canoro condotto da Milly Carlucci. La seconda puntata appena terminata si è svolta all’insegna di nuovi indizi sulle maschere (qui il recap completo) e di esibizioni canore che hanno dato il via al toto-nomi della giuria, tra ipotesi più o meno plausibili e identità a cui manca solo l’ufficialità, come quella di Valerio Scanu, che dovrebbe trovarsi dietro la maschera dell’Angelo. Si parte proprio da quest’ultimo, che tra gli indizi fa riferimento ad un “allontanamento da qualcuno di molto importante”. Verosimilmente parla di Maria De Filippi. Tutto combacia. Tra le esibizioni che hanno ... Leggi la notizia su davidemaggio

