Il cantante mascherato: Facchinetti affonda Ylenia Pastorelli per la gaffe (Di venerdì 17 gennaio 2020) Francesco Facchinetti prende in giro Ylenia Pastorelli dopo la gaffe a Il cantante mascherato Non smette di far parlare la clamorosa gaffe commessa da Ylenia Pastorelli nella puntata de Il cantante mascherato di venerdì scorso, 10 gennaio 2020: l’attrice ha infatti sostenuto più volte che secondo lei in alcune delle otto maschere in gara poteva nascondersi Pupo, dimenticando (o non sapendo) che in quel momento Pupo era in onda contemporaneamente su Canale5, come opinionista del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Una gaffe, quella di Ylenia Pastorelli, della quale si è discusso tanto in rete in questi giorni, ma anche in alcuni programmi televisivi, come Detto Fatto. E stasera Francesco Facchinetti nella seconda puntata de Il cantante mascherato ha preso in giro la collega giurata, affermando: “Volevo dire ad Ylenia che tra i personaggi in gara non c’è ... Leggi la notizia su lanostratv

stanzaselvaggia : Stasera c’è un clima d’attesa per Il cantante mascherato che neppure per le regionali in Emilia Romagna. #IlCantanteMascherato - LorenzoMainieri : Il Cantante Mascherato: alle 22:55 su @RaiUno con @milly_carlucci - _FeDeRiCa_MrR_ : Raga stanno dicendo che il coniglio al Cantante Mascherato è Ermal... ERMAL ?? #ErmalMeta -