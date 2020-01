Il Cantante Mascherato, diretta venerdì 17 gennaio: anticipazioni e indizi (Di venerdì 17 gennaio 2020) Chi c'è sotto la maschera? Torneremo a chiedercelo stasera, venerdì 17 gennaio 2020, a partire dalle 21.30, durante la seconda puntata de Il Cantante Mascherato, il nuovo talent show di Rai 1 prodotto in collaborazione con EndemolShine Italy. Milly Carlucci al timone del venerdì sera dell'Ammiraglia Rai, con una giuria tutta da scoprire: Ilenia Pastorelli, Guillermo Mariotto, Patty Pravo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Toccherà a loro, insieme al pubblico da casa con il televoto e con i like su Instagram, decretare quali dei rimanenti sette concorrenti accederanno alla terza puntata.Durante la puntata, tra una performance e l'altra dei concorrenti, i cinque giurati avranno il compito di indagare sulle identità dei cantanti mascherati, cercando di individuare insieme al pubblico chi possa celarsi sotto ai maestosi costumi. Le sette maschere rimaste in gara sono il Mastino, il ... Leggi la notizia su blogo

davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… - stanzaselvaggia : Stasera c’è un clima d’attesa per Il cantante mascherato che neppure per le regionali in Emilia Romagna. #IlCantanteMascherato - darkap89 : @marko_maffei Che sia New Amsterdam o Don Matteo. Il cantante mascherato o C'è posta per te. Non faccio distinzioni… -