Il cantante mascherato, Arisa è il Barboncino (Di sabato 18 gennaio 2020) La seconda puntata del programma 'Il cantante mascherato' ha portato all'eliminazione del Barboncino. Dopo una sfida con il Mastino, il cantante mascherato ha avuto la peggio. Così, è arrivato il momento di svelare la sua identità. Si trattava di Arisa. La cosa non ha sorpreso la giuria, che già aveva intuito che ci fosse l'artista sotto quei candidi ricci. Leggi la notizia su fanpage

stanzaselvaggia : Stasera c’è un clima d’attesa per Il cantante mascherato che neppure per le regionali in Emilia Romagna. #IlCantanteMascherato - zazoomnews : Chi è Il Pavone de Il cantante mascherato: tutti gli indizi delle 4 puntate - #Pavone #cantante #mascherato:… - favbziam : RT @rolastadormendo: Ma ragà ma ora con tutto il rispetto per il cantante mascherato qui, ma non penso proprio che Fabrizio Moro prenda pa… -