Il bullismo da social di Salvini e il coraggio senza filtri di Sergio Echamanov

Interrogati da una recente indagine sul bullismo e il cyberbullismo, i ragazzi delle scuole secondarie hanno dichiarato di essere spaventati in particolare dalla possibilità che un loro gesto venisse filmato dai coetanei, per poi essere utilizzato in maniera strumentale allo scopo di prenderli in giro. È una buona sintesi del potere aggressivo dei social: a tutti i ragazzi di ogni generazione è capitato di inciampare, di addormentarsi, di fare una brutta figura, di mettersi un dito nel naso. A tutti, però, era concesso l'oblio: passata la presa in giro, il gruppo passava ad occuparsi di altro. Il congelamento di un singolo momento, la rapida trasformazione di una defaillance passeggera in un video virale sono tra gli strumenti più aggressivi, in questa fase storica, in mano ai bulli e ai cyberbulli. Le vittime di questi attacchi possono essere, e di fatto sono, davvero tutti.

