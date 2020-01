Il bonus Renzi cresce fino a 100, estesa la platea. Il plauso dei sindacati: "Partiti col piede giusto" (Di venerdì 17 gennaio 2020) Per gli attuali percettori del bonus Renzi questo crescerà da 80 a 100 euro. I redditi sino ai 35 mila euro beneficeranno di 80 euro sino e quelli dai 35 mila ai 40 mila, si ritroveranno 40 euro in più. Per i nuovi beneficiari ci sarà un decalage. E’ questa, a quanto si apprende da fonti sindacali, l’ipotesi per la distribuzione del taglio del cuneo fiscale che il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha illustrato ai leader di Cgil, Cisl e Uil durante una riunione informale che ha preceduto l’avvio del tavolo presieduto dal premier Giuseppe Conte.l taglio del cuneo fiscale interesserà circa 16 milioni di lavoratori. E’ quanto si apprende da fonti di governo mentre è in corso a Palazzo Chigi l’incontro con i sindacati per illustrare la proposta di riduzione delle tasse sul lavoro ... Leggi la notizia su huffingtonpost

