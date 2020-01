Il 25 marzo sarà il ‘Dantedì’ (Di venerdì 17 gennaio 2020) La giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri è stata fissata il 25 marzo. Il Cdm ha approvato la proposta di Dario Franceschini. ROMA – Il 25 marzo la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. Il via libera alla proposta presentata dal ministro Franceschini è arrivato nella mattinata di venerdì 17 gennaio 2020 con il poeta toscano che sarà celebrato in tutta Italia con moltissime iniziative che coinvolgeranno non solo le scuole ma anche tutte le istituzioni culturali. Nelle prossime settimane le parti chiamate in causa si metteranno in moto per omaggiare nel migliore dei modi il maestro della lingua italiana ad un anno dal 700esimo anniversario della morte del poeta toscano. La proposta di Dario Franceschini La proposta di dare vita al ‘Dantedì’ è stata avanzata dal ministro Dario Franceschini dopo aver sentito diverse Accademie. Dalla Crusca alla ... Leggi la notizia su newsmondo

virginiaraggi : ?? TORNANO LE DOMENICHE ECOLOGICHE Il 19/01 tornano le domeniche ecologiche con il blocco della circolazione nella… - repubblica : Dante Alighieri entra in calendario: il 25 marzo sarà 'Dantedì' - Agenzia_Ansa : #Dantedì, il 25 marzo sarà la giornata di #Dante Il ministro #Franceschini: 'Rappresenta l'unità nazionale' #ANSA -