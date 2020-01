Ida pronte alle nozze, la Foto in abito da sposa incanta Riccardo: addio alle tradizioni (Di venerdì 17 gennaio 2020) Nonostante non facciano più parte di uomini e Donne, Ida e Riccardo continuano a fa parlare di se. La loro storia d’amore ha conquistato moltissimi telespettatori, motivo per cui entrambi sono seguitissimi anche sui social. E proprio su Instagram, sia la Platano che Guarnieri postano continuamente Foto e video che li vedono insieme, innamorati e felici, come tutti desideravano. Dopo la proposta di matrimonio in studio da parte di Riccardo, Ida sembra essersi decisa a sposarlo e con uno scatto Fotografico lo ha confermato davanti a tutti. Tra Ida e Riccardo tutto procede a gonfie vele Ida dopo la proposta di matrimonio in studio davanti a tutti ha voluto pensarci bene prima di rispondere al suo Riccardo. Infatti, ha lasciato passare diverse settimane prima di confermare il suo Sì. La coppia finalmente è riuscita a mettere tutto da parte, le discussioni, le litigate ma soprattutto ... Leggi la notizia su kontrokultura

