Iachini: “Il lavoro di Gattuso si vede, il Napoli ha scelto bene” (Di venerdì 17 gennaio 2020) “Ci aspetta un avversario che sta giocando bene, sta avendo un buon atteggiamento anche se hanno raccolto magari meno, però il lavoro di Gattuso si sta vedendo anche se in poco tempo. Dobbiamo essere attenti e concentrati facendo una prova perfetta visto che il Napoli ha giocatori molto importanti che con una giocata possono indirizzare la partita in una direzione”. Beppe Iachini ha appena eliminato l’Atalanta dalla Coppa Italia e ora vorrebbe fare filotto facendo risultato a Napoli. Il nuovo allenatore della Fiorentina parla alla tv ufficiale della società viola alla vigilia del match, e parla anche di Gattuso: “Sicuramente c’è stima, ci siamo già incrociati da allenatori. È preparato e sono convinto che al Napoli sia arrivato in un momento non facile e non sempre si riesce a far girare le situazioni a proprio vantaggio perché hai bisogno di tempo. Il Napoli ha ... Leggi la notizia su ilnapolista

