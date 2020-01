I mezzi ATAC e AMA diesel in giro mentre c’è il blocco del diesel (Di venerdì 17 gennaio 2020) mentre Virginia Raggi promette di mettere al bando le auto diesel da Roma nel 2024 (lo ha detto a Città del Messico, ma il maestoso piano presuppone la rielezione dei grillini in Campidoglio nel 2021: visti i consensi ottenuti dalla sua Giunta è impossibile da realizzare), AMA ed ATAC continuano a utilizzare mezzi a gasolio contribuendo all’inquinamento della città. Non solo: li ordinano anche, come racconta oggi Lorenzo De Cicco sul Messaggero: Parlano i numeri: due mezzi su 3 della flotta comunale, mettendo nel computo anche le partecipate, marciano a gasolio. All’ATAC l’ultimo report ufficiale risale a metà 2016 e annotava, su 1.920 autobus di proprietà dell’azienda,1.515 veicoli alimentati a diesel. Una piccola parte, nel frattempo, è finita allo sfasciacarrozze. Ma ancora oggi oltre il 60% delle navette è a gasolio. Alcune sono ultra-datate. Per dire, ancora ieri mattina ... Leggi la notizia su nextquotidiano

