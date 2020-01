I medici la dichiarano morta, lei si sveglia durante il suo funerale (Di venerdì 17 gennaio 2020) Quella di Malati Chougule è una storia che mette i brividi. La donna, infatti, dichiarata ufficialmente morta dall’equipe medica, si è invece risvegliata nel bel mezzo del suo funerale. Alla base, probabilmente, un grosso errore da parte del personale sanitario. Malati ha aperto gli occhi durante il rito funebre Il fatto si svolge in India, dove la 55enne da giorni accusava febbre altissima, peggiorata in una vera e propria perdita di conoscenza. Per questo l’immediato trasporto nell’ospedale della città di Belagavi, nello stato indiano del Karnataka. Dopo alcuni tentativi di rianimazione, la donna era stata ufficialmente dichiarata morta. I familiari, appresa la tragedia, avevano trasportato il corpo di Malati a casa, in attesa di organizzare la veglia funebre. Qui la sorpresa. La donna infatti, nel bel mezzo dei preparativi del rito funebre, si è svegliata, lasciando senza ... Leggi la notizia su thesocialpost

