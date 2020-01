I Fatti Vostri, Roberta Morise sta male. Magalli: “Sono tutti malati” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Roberta Morise a I Fatti Vostri con la febbre. Giancarlo Magalli: “Qui si sentono tutti male” Ultima puntata di questa terza settimana di gennaio oggi per I Fatti Vostri, lo storico programma del mezzogiorno di Rai2 ideato e diretto da Michele Guardì, alias il Comitato, condotto da Giancarlo Magalli e Roberta Morise, con la partecipazione di Graziano Galatone, Paolo Fox e non solo. E come spesso accade, anche oggi Magalli a I Fatti Vostri ha aperto la diretta con una battuta. Facendo riferimento alla particolare giornata odierna, ossia venerdì 17, ha inFatti asserito: Oggi è venerdì 17… inFatti qui stanno male tutti! La regia, la produzione… tutti! E Roberta Morise è come un termosifone oggi: tutti da stamattina si avvicinano a lei per scaldarsi. Giancarlo Magalli oggi a I Fatti Vostri: “Roberta Morise ha la febbre” “Roberta ha la febbre” ... Leggi la notizia su lanostratv

