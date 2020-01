I cani e gatti in visita in ospedale dai padroni malati: l’importanza dell’amore (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sono i nostri compagni di vita, cani, gatti e conigli. Sono con noi ogni giorno e in alcuni casi dormono insieme a noi. E ci sono vicini proprio quando abbiamo più bisogno. Per questo è sembrato giusto, anche ai legislatori, che gli animali da compagnia potessero entrare anche negli ospedali per stare vicini ai loro amici umani. Uno dei primi a definire questa possibilità per legge è stata la Regione Lombardia, che nel Regolamento regionale di attuazione delle norme per la tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo (Rr n. 2/2017), l’esperienza lombarda non è isolata in Italia ha recependo l’Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003 Norme a tutela degli animali da compagnia e pet-therapy, che all’art. 9 favorisce «l’adozione di iniziative intese a agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano essi residenti residenziali, ... Leggi la notizia su vanityfair

