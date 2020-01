Hugh Grant difende Harry e Meghan: “Colpa della stampa” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Da qualche giorno campeggia come la notizia di punta di telegiornali e quotidiani nazionali, nonché ovviamente dei principali siti di attualità e gossip. La polemica intorno alla decisione del principe Harry e della moglie Meghan Markle di ritirarsi dalla vita reale trasferendosi in Canada è di fatto più accesa che mai. Tra i molti detrattori della scelta della coppia, tanti altri si sono invece schierati dalla loro parte. Tra loro figura anche il celebre attore britannico Hugh Grant, che da anni si batte contro le incursioni nella vita privata dei vip. Hugh Grant in difesa di Harry e Meghan Come detto, dunque, il noto interprete di “Notting Hill” ha difeso Harry appoggiandone sostanzialmente la drastica decisione. La sua opinione è stata del resto espressa con parole piuttosto forti nel corso di un’intervista radiofonica ad Andy Cohen. “Sono dalla parte di ... Leggi la notizia su notizie

Notiziedi_it : Mattino Cinque, vip e dipendenza da sesso: da Hugh Grant a Taylor Mega | Video Mediaset - zazoomnews : Hugh Grant sostiene il principe Harry: “I tabloid hanno ucciso Diana ora sua moglie Meghan” - #Grant #sostiene… - tfaddicted : #TheUndoing, la serie limitata di #HBO con protagonisti Nicole Kidman e Hugh Grant, debutterà a maggio. Vi lasciamo… -