Huawei P40 e P40 Pro potrebbero nascondere un terzo modello per “marcare” Samsung (Di venerdì 17 gennaio 2020) La gamma Huawei P40 e P40 Pro potrebbe essere composta da tre modelli, esattamente come quella Galaxy S20 di Samsung: ecco le tre, quattro e cinque fotocamere che potrebbero essere sfruttate dai prossimi flagship. L'articolo Huawei P40 e P40 Pro potrebbero nascondere un terzo modello per “marcare” Samsung proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

gigibeltrame : Huawei P40 e P40 Pro: in totale 9 fotocamere. Possono bastare? Ecco come saranno davvero #digilosofia… - infoitscienza : Huawei P40 e P40 Pro: tutte le novità della fotocamera - CellulareMag : Huawei P40 Pro: ecco come saranno le sue quattro fotocamere posteriori e le due selfie cam. -