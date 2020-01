Huawei P40 e P40 Pro in tutto il loro splendore in questi render stampa (Di venerdì 17 gennaio 2020) Huawei P40 Pro continua ad essere al centro di indiscrezioni e apparizioni in Rete in tutta una serie di immagini che ci mostrano quello che dovrebbe essere il suo design. E così nelle scorse ore sono state diffuse nuove immagini rendering del presunto prossimo modello top di gamma di Huawei (il condizionale è d’obbligo, non … L'articolo Huawei P40 e P40 Pro in tutto il loro splendore in questi render stampa proviene da tuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

AndreaCervone : Con l’accordo sui dazi tra USA e Cina di ieri è auspicabile che finalmente si riesca a superare il nonsense del ban… - Investireoggi : Huawei P40, nuovi render svelano dual cam anteriore in-display - OptiMagazine : Configurazioni fotocamera #HuaweiP40 e #P40Pro ed il resto delle specifiche -