Hockey ghiaccio, Alps League 2020: Fassa supera il fanalino di coda Lienz e accorcia verso la zona play-off (Di venerdì 17 gennaio 2020) Si giocava solamente ad Alba di Canazei in questa serata di Alps Hockey League 2019-2020. La stagione regolare si avvicina alla conclusione (mancano appena tre giornate), per cui ogni incontro ha doppio valore. I Fassa Falcons ospitavano il fanalino di cosa Steel Wings Lienz e, nonostante il gap a livello di qualità, la sfida si è dimostrata molto più complicata del previsto. Il risultato finale parla di 4-1 per tre punti importanti a livello di classifica generale. I padroni di casa, infatti, devono attendere il minuto 32:23 per sbloccare il punteggio. Ci ha pensato Marchetti a togliere ogni dubbio ai Falcons su assist di Caletti. Lo stesso Marchetti va subito al raddoppio al minuto 37:18, questa volta su assist di Roupec. Nel terzo tempo la sfida si chiude con le reti di Eastnab al 44:11 e Iori al 44:37. Koudelka accorcia le distanze al 47:03, ma ormai i giochi sono fatti e Fassa ... Leggi la notizia su oasport

