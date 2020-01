Higuain: “Voglio vincere la Champions. Sarri è il migliore, ha tirato fuori il meglio da me” (Di venerdì 17 gennaio 2020) In una lunga intervista concessa al 'Telegraph' Gonzalo Higuain ha esaltato Maurizio Sarri: "Lui è un testardo, ha tirato fuori il meglio da me, è il migliore", ha spiegato perché ha scelto il numero 21: "In onore a mia figlia che è nata il 21 maggio" e ha detto che sogna di vincere la Champions. Leggi la notizia su fanpage

