Higuain e il segreto dell’amore-odio con Sarri: non mi ha mai detto che sono bravo (Di venerdì 17 gennaio 2020) C’è un “non detto” nella premessa all’intervista esclusiva che Gonzalo Higuain ha rilasciato al Telegraph, e ognuno lo può leggere come vuole, magari appuntandolo al passato che più ricorda: al passaggio dal Napoli alla Juve, al periodo buio tra Chelsea e Milan… ma Higuain, appunto, non vuole parlarne più di tanto: “Non devo dare spiegazioni – dice – Tutti sanno a cosa mi riferisco quando dico che intorno al calcio non tutto è sempre bello. Io faccio uno sport che amo e faccio parte di un’industria che a volte non mi piace”. Ma è lo spunto per tracciare un ritratto agrodolce dell’attaccante della Juve, in cui si parla dell’istinto per il gol (“non devi pensare, se pensi perdi l’attimo”) e per la gioia che ne deriva (“alcuni giocatori studiano l’esultanza, ma a me non piace. Io adoro ... Leggi la notizia su ilnapolista

