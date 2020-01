Hellas Verona, ufficiale la cessione di Henderson all’Empoli: il comunicato (Di venerdì 17 gennaio 2020) Hellas Verona, è ufficiale la cessione di Henderson all’Empoli. Ecco il comunicato della società gialloblù in merito L’Hellas Verona saluta Liam Henderson. È ufficiale la cessione del calciatore all’Empoli, come comunicato dalla società. Ecco la nota dei gialloblù: «Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Empoli FC – a titolo temporaneo con diritto di riscatto – le prestazioni sportive del calciatore Liam Henderson, che in gialloblù ha collezionato complessivamente 35 presenze, di cui 28 in serie B (con 3 gol), 4 in serie A e 3 in Coppa Italia». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

