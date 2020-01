Hellas Verona: Juric vuole attaccare con tanti uomini (Di venerdì 17 gennaio 2020) Non segna tantissimo, ma l’Hellas Verona di Juric attacca con tanti uomini. Riempie l’area con molti giocatori, pieno stile Gasperini Nonostante non segni moltissimo, non si può accusare l’Hellas Verona di Juric di essere una squadra sparagnina o rinunciataria. Nelle fasi di attacco posizionale, gli scaligeri fanno salire infatti tanti uomini. Attaccano con parecchi effettivi. Inoltre, è fondamentale la spinta dei quinti, visto che Lazovic e Faraoni si sovrappongono costantemente. Un esempio nella slide sopra, in cui l’Hellas ha ben 6 giocatori dentro l’area avversaria. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

