Heather Parisi condivide un video che sbeffeggia le dichiarazioni sessiste di Amadeus (Di venerdì 17 gennaio 2020) Hather Parisi sbeffeggia Amadeus con un video Continua la polemica sulle parole che Amadeus ha usato per giustificare la scelta di Francesca Maria Novello tra le soubrette di Sanremo, e anche Eather Parisi, con un video, si schiera contro il presentatore. Durante la conferenza stampa di presentazione del Festival, infatti, il conduttore di punta della Rai ha sottolineato più volte come Francesca Novello, fidanzata del motociclista Valentino Rossi, spicchi per la sua bellezza. Così tanto da sembrare quasi priva di altre caratteristiche. “La fidanzata del grande Valentino Rossi, che è stata scelta da me per la bellezza e per la capacità di stare con un grande uomo, stando un passo indietro”, ha dichiarato Amadeus. Subito sono esplose le critiche, e tantissimi hanno accusato il presentatore di sessismo, criticando il linguaggio utilizzato nei confronti della donna, in ... Leggi la notizia su tpi

heather_parisi : “È stata scelta da me perché ha la capacità di stare vicino a un grande uomo, stando comunque un passo indietro”. A… - marchesinimomy : @heather_parisi Fossi stata io lo avrei mandato al diavolo in diretta - du00 : @heather_parisi Guarda che gliela hanno fatta dire apposta per fare in modo che i media parlassero di quel capolavo… -