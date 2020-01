Harry e Meghan, perché il Canada li ha rifiutati? (Di venerdì 17 gennaio 2020) Meghan Markle e Harry Windsor, sarebbero pronti a fare le valige e trasferirsi in Canada. Ma secondo quando si apprende da una recente indiscrezione il Paese americano non li vuole. Harry e Meghan rifiutati dall’America? Così risulterebbe da un recente sondaggio tra i lettori canadesi, i quali avrebbero detto “No”, al trasferimento dei Duchi di Sussex nel loro paese. A riferire la notizia è il Globe and Mail, nel quale si apprende che, almeno per quanto riguarda il fedeli lettori del magazine canadese, Harry e Meghan non sono benaccetti in Canada. Ben il 70% dei lettori del quotidiano, non vuole favorire il loro inserimento. Sul tabloid si legge infatti: “Il Canada non è una casa di metà strada per chi vuole lasciare la Gran Bretagna restando allo stesso tempo un reale”. Harry e Meghan e i ‘problemi’ con il Canada Non si può dire che si ... Leggi la notizia su velvetgossip

