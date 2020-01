Harry e Meghan, nuova vita in Canada. Ma arriva la doccia gelida (Di venerdì 17 gennaio 2020) La regina Elisabetta “rispetta e comprende” la decisione del principe Harry e della consorte Meghan di voler fare un passo indietro rispetto ai propri doveri di ‘senior members’ della Royal Family. E’ quanto si legge nel comunicato emesso da Buckingham Palace, al termine del vertice reale di Sandringham, al quale hanno preso parte, oltre alla sovrana, il principe Carlo, i figli William e Harry e Meghan Markle, in collegamento dal Canada. “Oggi la mia famiglia ha avuto una discussione molto costruttiva sul futuro di mio nipote e della sua famiglia”, afferma la regina. “La mia famiglia ed io siamo interamente a sostegno del desiderio di Harry e Meghan di crearsi, come giovane famiglia, una nuova vita. Sebbene avremmo preferito che rimanessero membri a tempo pieno della Famiglia Reale, rispettiamo e comprendiamo il loro desiderio di vivere ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

