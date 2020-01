Harry e Meghan, i canadesi non vogliono i duchi del Sussex: “Se si è un membro della famiglia reale, questo paese non può essere considerato casa” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il futuro ‘nordamericano’ di Meghan e Harry potrebbe rivelarsi più difficile delle attese. All’apertura di Justin Trudeau per ospitare i duchi del Sussex facendosi carico delle loro spese, i canadesi sembrano rispondere picche, con il 73% che tramite un sondaggio manda un chiaro messaggio: “No grazie”. Una risposta netta che non lascia adito a dubbi: il principe e la consorte sono benvenuti in visita in Canada ma niente di più. A gelare Trudeau e i reali è anche il Globe and Mail, il quotidiano più diffuso nel paese. “Il Canada – tuona – non è una casa di metà strada per chi vuole lasciare la Gran Bretagna restando allo stesso tempo un reale“. In un duro editoriale il quotidiano spiega che la “risposta del governo Trudeau” all’annuncio “vago” del duca e della duchessa “dovrebbe essere semplice e succinta: ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

