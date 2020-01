Harry e Meghan, Antonio Caprarica: “Lei è una donna senza sentimenti. Finirà con un divorzio” (Di venerdì 17 gennaio 2020) “Non credo neppure per un momento al lato romantico della faccenda. Chiunque sa perfettamente che entrando nella famiglia reale ci sono regole secolari da rispettare. L’ex attrice ne era a conoscenza, ha solo portato pazienza per un po’ e poi ha messo in pratica la sua strategia. Il problema sarà il futuro di Harry“. A parlare così in una intervista rilasciata a Io donna è Antonio Caprarica, corrispondente della Rai da Londra negli anni 90 e profondo conoscitore della famiglia reale (l’ultimo libro che ha scritto si intitola La Regina Imperatrice). E il giudizio netto sulla coppia reale non finisce qui: “In ogni famiglia reale c’è una gerarchia da rispettare. Harry lo ha sempre saputo di essere un principe cadetto, è la tragedia di tutti i cadetti. Meghan Markle ha capito perfettamente che restando a Londra sarebbe rimasta all’angolo. Alla lunga sono convinto che ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : Harry e Meghan? Troppo costosi. Tre quarti dei canadesi risponde 'no grazie' #ANSA - Corriere : Montréal e Vancouver sono tra le città migliori al mondo per qualità della vita, in controtendenza rispetto alle me… - CottarelliCPI : #Brexit: Londra ha deciso, anche l’accordo sull’#Erasmus andrà rinegoziato. Una mossa strategica... Forse in cambo… -