Guida Tv sabato 18 gennaio (Di venerdì 17 gennaio 2020) Guida Tv sabato 18 gennaio – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Meraviglie – Da Milano a Catania (qui le anticipazioni) Rai 2 ore 21:05 FBI 2×05-06 1a Tv + Instinct 2×11 1aTV (qui le anticipazioni) Rai 3 21:30 La città delle donne Canale 5 ore 21:20 C’è posta per te Rete 4 ore 21:30 Più forte ragazzi Italia 1 ore 21:15 Sing La7 ore 21:15 Fuga da Alcatraz Tv8 ore 21:30 La scelta di Jessica Nove ore 21:25 Clandestino – Spagna Serie Tv e Film in Tv sabato 18 gennaio Le Serie Tv in chiaro Rai 2 ore 21:05 FBI 2×05-06 1a Tv + Instinct 2×11 1a Tv Rai 4 ore 21:10 Narcos 2×09-10 1a Tv Free (qui le anticipazioni) TopCrime ore 21:10 Law & Order: Unità Speciale 19×11-12 Giallo ore 21:10 Tatort: Scena del crimine Rai Premium ore 21:20 La vita promessa Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium Sky Atlantic ... Leggi la notizia su dituttounpop

tg2rai : #Tg2Dossier, 'Bettino Craxi', a 20 anni dalla morte. Fu il primo socialista per 4 anni alla guida di un governo qua… - Mossi1558 : Una nuova guida per scoprire i sapori della provincia piacentina: stiamo parlando dell’Altante del Vino, curato da… - LimonteU : RT @ParcoBeigua: Quando la Guida del #Beigua è anche esperto zoologo, l'escursione si trasforma in una vera e propria indagine nella natura… -