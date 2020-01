Guardia Costiera recupera due barche alla deriva al largo di Formia (Di sabato 18 gennaio 2020) ”Nell’ambito dell’attività di vigilanza a tutela dell’ambiente marino, la Guardia Costiera di Formia, la scorsa mattina, è dovuta intervenire per la presenza di due natanti alla deriva a largo del litorale cittadino. A seguito della segnalazione, giunta alla sala operativa della Guardia Costiera di Gaeta, tramite le navi di linea che percorrono giornalmente la rotta Formia – Isole Pontine, la motovedetta in servizio di polizia marittima è stata impegnata per individuare le due unità navali“. Lo rende noto la stessa Capitaneria di Porto di Gaeta. “La ricerca – spiega la Capitaneria di Porto – svolta sulla base delle informazioni acquisite, e anche con l’ausilio delle apparecchiature di bordo, ha consentito all’equipaggio di intercettare i due natanti alla deriva, a circa 4 miglia dal porto di Formia. Giunti sul ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

