Greta Thunberg partecipa alla marcia per il clima in Svizzera (Di venerdì 17 gennaio 2020) L'articolo Greta Thunberg partecipa alla marcia per il clima in Svizzera proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi la notizia su ilfogliettone

pattychiari65 : RT @CdT_Online: Numerosi giovani da tutta la Svizzera manifestano a Losanna - Attesa per il discorso dell’attivista svedese - Previsto un m… - banzaisolaro : RT @Federica989111: Il padre di #GretaThunberg è preoccupato per l’astio verso sua figlia ma è sicuramente felice per i soldi che gli sta f… - hugodanton : RT @Tg3web: Venerdì di protesta internazionale per gli attivisti dei 'fridays for future', in piazza a Losanna insieme a Greta Thunberg per… -