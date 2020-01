Gravissimo lutto per Barbara Palombelli, lo straziante addio sui social: ‘Scomparso stanotte, all’improvviso…’ [FOTO] (Di venerdì 17 gennaio 2020) Barbara Palombelli sconvolta per la morte del Dottor Pietro Migliaccio Nelle ultime ore Barbara Palombelli ha espresso tutto il suo dolore per una perdita improvvisa. La conduttrice di Forum e dello Sportello, attraverso i suoi canali social, ha scritto un messaggio commovente riguardante un collega e compagno di viaggio che è venuto a mancare di recente. Una morte improvvisa e prematura che ha letteralmente sconvolto la moglie dell’ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli. Il messaggio di cordoglio di Barbara Palombelli Un paio di notti fa, a causa di un improvviso malore, è venuto a mancare il Dottor Pietro Migliaccio, il noto nutrizionista della televisione. Il medico era molto conosciuto anche dai telespettatori per le sue numerose apparizioni sul piccolo schermo e i suoi preziosi consigli per mantenersi sani e in forma. Dopo essere venuti a conoscenza della sua morte, tantissimi ... Leggi la notizia su kontrokultura

