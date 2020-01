Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata del 17 gennaio 2020 (Di venerdì 17 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata del 17 gennaio 2020 Nuovo appuntamento stasera, 17 gennaio 2020, con il Grande Fratello Vip, il reality in onda in prima serata su Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, per cui molti utenti sono in cerca delle anticipazioni. Una puntata come sempre ricca di colpi di scena per i concorrenti ancora in gara, in cui potrebbero arrivare nuovi provvedimenti. D’altronde questa quarta edizione ha fatto discutere sin dall’inizio, con l’espulsione dal gioco di Salvo Veneziano, dopo le frasi shock contro alcune concorrenti come Elisa De Panicis e di Paola De Benedetto. Ma quali sono le anticipazioni della puntata di stasera, 17 gennaio 2020, del Grande Fratello Vip? Scopriamolo insieme. Tutto quello che c’è da sapere sul Grande Fratello Vip Grande Fratello Vip anticipazioni, cosa succede nella puntata di stasera Dopo la ... Leggi la notizia su tpi

